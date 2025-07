Il passaggio di Minardo in Forza Italia, Carpentieri: “Una grossa opportunità per il territorio e per la nostra città di Modica”

Attualità

L'intervento dell'ex vicepresidente della Provincia sulla novità politica dell'ultimora

“Bentornato a casa”. Così Mommo Carpentieri (nella foto) – già consigliere comunale e amministratore di Modica nonché ex vicepresidente della Provincia regionale di Ragusa – saluta il ritorno del deputato Nino Minardo a Forza Italia. “È uno di quei ritorni che fa bene alla politica e al territorio – spiega Carpentieri – Negli anni il deputato Nino Minardo ha incarnato il perfetto spirito moderato con una visione ampia ed inclusiva della politica, visione che non ha perso nemmeno quando ha militato nella Lega contribuendo, anzi, alla riconversione moderata del partito di Salvini. In Forza Italia tutto questo, però, sarà più semplice e naturale e li, tra l’altro, Minardo ritroverà compagni di viaggio con i quali ha condiviso per anni lo stesso percorso che lo ha portato, oggi, ad essere uno dei rappresentanti politici di spicco di questa provincia”.