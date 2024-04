“Il Piano triennale delle opere pubbliche di Comiso penalizza Pedalino”

Attualità

Il segretario del Pd Scollo: "Non ci soddisfa per le vistose omissioni e cancellazioni oltre che per gli annunciati rinvii"

Nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 11 aprile, è stato esaminato ed esitato il Piano triennale delle opere pubbliche. “Da subito – dice Gaetano Scollo (nella foto), segretario cittadino del Pd e consigliere comunale – ci siamo accorti della mancanza di alcuni progetti importanti sia per Comiso che per Pedalino. In particolare, per Pedalino, abbiamo chiesto chiarimenti per quanto riguarda l’eliminazione dal piano dell’area attrezzata polifunzionale di piazza “Padre Pio”, intervento che permetterebbe la realizzazione di un luogo da poter utilizzare per gli eventi della frazione, ma anche per collocarvi il mercato rionale del martedì. Abbiamo altresì chiesto chiarimenti sulla cancellazione dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell’Infanzia “S. Maria Goretti”. Sul primo, abbiamo ricevuto rassicurazioni che il progetto sarà inserito nel prossimo Piano triennale (sic!); per quanto riguarda i lavori di efficientamento, ci è stato detto che non sono più in elenco perché c’è in programma di intervenire con lavori dilazionati in più step: prima con l’impermeabilizzazione del solaio e successivamente anche con la sostituzione di tutti gli infissi, considerato che quelli attualmente installati sono obsoleti e quindi non garantiscono né sicurezza né il giusto isolamento termico. Infine, memori delle promesse fatte a Pedalino nella campagna elettorale per le amministrative dell’anno scorso, abbiamo evidenziato come nel Piano triennale proposto e approvato non siano presenti due interventi già annunciati: il rifacimento di piazza Gramsci, che necessita di un intervento urgente di riqualificazione, e la nuova circonvallazione di via Unità d’Italia, che permetterebbe un nuovo sbocco sul lato est della frazione. Insomma, un Piano triennale che non ci soddisfa affatto sia per le vistose omissioni e cancellazioni che per gli annunciati rinvii. Vigileremo con attenzione sugli impegni presi, gli ennesimi in verità, il cui mantenimento sta a cuore di tutti i cittadini di Pedalino”.

