Il premio Oscar Mahershala Ali a cena a Marina di Ragusa

Ha goduto anche di un suggestivo tramonto lungo la costa iblea

Un turista d’eccezione a Marina di Ragusa: si tratta dell’attore premio Oscar Mahershala Ali, noto al grande pubblico per film quali ‘Moonlight’, ‘Il diritto di contare’ e ‘Green Book’, che gli è valso il suo secondo Premio Oscar, oltre al Golden Globe, ha fatto tappa a Marina di Ragusa.

In tanti lo ricordano anche tra gli interpreti dell’iconica serie House of Cards, il cui attore protagonista è stato Kevin Spacey, che invece è stato a Taormina per ritirare il premio alla carriera nell’ambito de Nations Award nella 70esima edizione del Taormina Film Festival al Teatro Greco. Mahershala Ali ha cenato in un noto locale, godendo del tramonto poco distante dalla battigia.

