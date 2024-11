Il Pro Ragusa battuto in trasferta da uno Scicli cinico

Calcio

Doppietta di Drago nei primi 45 minuti. I neroverdi accorciano nella ripresa con Cultrera

Lo Scicli torna alla vittoria. A farne le spese un Pro Ragusa che, nel campionato di Promozione, ha pagato più del dovuto una serie di errori commessi nel primo tempo. I cremisi sono passati con il giocatore più in forma del momento, Drago, autore di una doppietta al 24′ e sul finire del tempo. I neroverdi non si sono tirati indietro e hanno cercato di riagguantare il risultato, ma sono riusciti soltanto a dimezzare lo svantaggio al 52′ con Cultrera. Per il resto, bisognerà pensare ai prossimi appuntamenti nel tentativo di risalire la classifica. Tre punti importanti per lo Scicli di Saro Monaca che, invece, proverà a pianificare al meglio il futuro.

