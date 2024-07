Il processo sulla Mare Jonio a Pozzallo, udienza aggiornata a fine novembre

Attualità

I legali hanno presentato dichiarazione di astensione proclamata dall'Unione delle Camere penali italiane per porre l'attenzione sull'emergenza dei suicidi in carcere

E’ stata aggiornata al 27 novembre l’udienza di oggi davanti al Gup del Tribunale per analizzare la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Santo Fornasier per i reati ipotizzati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato per trarne profitto nei confronti del comandante, a settembre del 2020, della nave Mare Jonio (nella foto), del legale rappresentante della Idra Social Shipping (societa’ armatrice) e di 3 componenti di equipaggio.