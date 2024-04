Il Ragusa calcio domani di scena a Siracusa, Ignoffo: “Match molto complesso”

Sport

"La qualità delle due rose non è paragonabile, ma noi abbiamo dimostrato di avere un cuore grande"

Una gara complessa. Ma allo stesso tempo esaltante. Un match che, ancora una volta, servirà a dire molto sulle attuali condizioni di un gruppo che, dopo l’impresa di domenica scorsa con il San Luca (partita ribaltata in 24 minuti dopo che al 22’ della ripresa gli azzurri erano sotto di due reti), è carico a mille e vuole giocarsela contro chiunque. A maggior ragione se si tratta di un derby siciliano dal grande fascino come Siracusa-Ragusa. Si giocherà domani al De Simone, a partire dalle 14,30. Leoni azzurri contro aquile azzurre. Chi avrà la meglio?