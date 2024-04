Il Ragusa calcio fa cilecca a Licata, gli ospiti chiudono la pratica azzurra nel primo tempo

Sport

Un peccato per la squadra di Ignoffo che resta però sempre in corsa per un posto nei play off

Ragusa irriconoscibile oggi allo stadio di Ravanusa contro il Licata. Anche per una formazione schierata nel primo tempo che ha fatto storcere il naso ai tifosi, in considerazione del fatto che sono stati lasciati in panchina i giocatori più in forma. I gialloblù si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie alle reti realizzate nel giro di sei minuti dal 23′ al 29′ del primo tempo in entrambi i casi da Rotulo. La difesa azzurra non è apparsa ineccepibile. Nella ripresa, mister Ignoffo cambia alcune pedine e il Ragusa sembra più arrembante. Ma senza mai creare occasioni realmente pericolose. Il Licata cerca di chiuderla in contropiede. Va due volte in goal ma in entrambe le occasioni goal annullati per fuorigioco. Peccato per gli azzurri perché tutte le altre formazioni impelagate nel discorso play off hanno rallentato. La zona spareggi, adesso, quando mancano tre giornate alla fine e il Ragusa ha ancora due partite da giocare, dista due punti.

