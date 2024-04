Il Ragusa calcio lavora già al futuro: “Ma è tutto subordinato al fatto di comprendere se questa società proseguirà o meno”

Sport

Verso l'accordo con una società professionistica per creare un settore giovanile di qualità

Il presidente Giacomo Puma e il dirigente Marco Baglieri (nella foto) in trasferta per cercare di gettare le basi in vista della prossima stagione agonistica. Intrecciati i rapporti, infatti, con una società professionistica affinché possa essere avviato un discorso proficuo ai fini della valorizzazione del settore giovanile, attraverso, tra l’altro, la creazione di un percorso finalizzato alla creazione di scuole calcio di un certo livello grazie al supporto del sodalizio in questione.