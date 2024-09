Il Ragusa calcio manca ancora l’appuntamento con la vittoria: in casa arriva un altro pari, stavolta con l’Acireale

Sport

Cosa funziona (poco) e cosa non funziona (molto) dell'attuale momento della squadra azzurra (due punti dopo tre gare)

Intanto occorre dare subito un’occhiata a cosa dice la matematica: due punti in tre gare. Se vogliamo, un po’ pochino per una società, quella nuova dell’Asd Ragusa calcio, che aveva promesso mari e monti durante la stagione estiva. Avevano parlato di un campionato che sarebbe stato disputato non certo per fare registrare una semplice presenza in D. Il piatto, però, per il momento piange. E’ chiaro. Siamo ancora all’inizio. Tutto può ancora succedere. Ma con il Città di Sant’Agata e con l’Acireale in casa, che non sono certo squadre di prima fascia, occorreva decisamente vincere. Perché non è accaduto? Problemi all’organico per infortuni in serie, un discreto numero di titolari non disponibili, terreno di gioco non all’altezza, allenamenti sul sintetico e partite sull’erba, si fa per dire, dello stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio: tutti elementi che, a detta della proprietà e dello staff tecnico, hanno condizionato questo avvio stagionale, finora assolutamente in salita.

Anche oggi, nel match giocato contro l’Acireale, ci si sarebbe atteso di più da questo Ragusa delle meraviglie che, alla fine, ha trovato, nella ripresa, il goal della domenica grazie all’invenzione del nuovo entrato Memeo e che non è riuscito a finalizzare alcuni costrutti che, pure, sarebbero potuti sembrare degni di nota. L’impressione è sempre quella. Una squadra senz’anima, ancora alla ricerca della propria identità. Una squadra dove serpeggia un certo nervosismo, che non riesce a maturare sul campo le proprie convinzioni, le stesse che mister Erra, con sempre più fatica, cerca di plasmare. Il tecnico ha le idee chiare e la sua idea di calcio, da quello che è potuto trapelare, sembra pure interessante. Ma tra il dire e il fare, c’è di mezzo…