Il Ragusa calcio ospita il Portici: “Vogliamo continuare a fare bene”

Sport

Le aquile azzurre se la vedranno con una squadra che sta lottando per uscire dai playout

L’Asd Ragusa calcio 1949 torna in campo. Gli azzurri sono di scena domani alle 15,30 allo stadio “Aldo Campo” contro il Portici per quella che sarà la penultima gara interna stagionale nel contesto del torneo di Serie D. Non è stata una settimana tranquilla per il tecnico Giovanni Ignoffo. In quattro, infatti, non si sono potuti allenare al meglio per via dell’influenza con febbre alta. Si tratta di Porcaro, Vitelli, Musso e Reinero. Anche Mbaye ha accusato mal di gola e qualche altro atleta non è in perfette condizioni.