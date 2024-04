Il Ragusa ribalta la partita con il San Luca al 91′, mister Ignoffo: “I nostri ragazzi eroici”

Calcio

"Soddisfatto per la reazione del gruppo quando sul 2-0 per i calabri e quasi a metà ripresa la partita sembrava compromessa"

La voglia di vincere. La forza della determinazione. Sono stati questi gli elementi che hanno consentito al Ragusa calcio di portare a casa una partita che resterà a lungo impressa nella memoria dei tifosi. Perché gli azzurri sono riusciti a ribaltarla, dopo che quasi a metà della ripresa erano in svantaggio di due gol, sino a portare a casa i tre punti all’ultimo respiro, grazie alla rete di Tuccio (nella foto) siglata in bello stile al 91’. La squadra allenata da Giovanni Ignoffo ha dunque ottenuto tre punti importanti ieri contro il San Luca, tre punti che consentono di coltivare ancora il sogno play off, avendo già acquisito da tempo la salvezza che ora è diventata pure matematica. I calabri erano passati al quarto d’ora del primo tempo e al 21’ della ripresa con Ficara. Gli azzurri, che erano partiti nella ripresa con un piglio diverso rispetto ai primi quarantacinque minuti, hanno ridotto prima le distanze con Reinero su rigore, poi lo stesso giocatore argentino di testa ha spizzicato il pallone del 2-2 mentre, nel finale, su assist di Cess, Tuccio, in mezza rovesciata, ha trovato il pallone vincente che ha fatto venire giù lo stadio dall’entusiasmo. “Voglio, intanto, dire bravi ai ragazzi – sottolinea l’allenatore delle aquile azzurre – perché hanno disputato un secondo tempo eroico. Il campionato di per sé è difficile, non ti consente di ribaltare le partite. Stavolta ci siamo riusciti e non posso che essere soddisfatto per quella che è stata la reazione dei ragazzi i quali, sino alla fine, hanno premuto il piede sull’acceleratore cercando di fare del loro meglio. E ci sono riusciti per cui, meritatamente, è giusto che si prendano gli applausi prima da me e poi da tutto il resto della piazza”.