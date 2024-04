Il Ragusa vince e convince, ma la gente allo stadio non viene

Calcio

Gli azzurri servono il poker al Portici, si portano a -1 dai play off nell'indifferenza generale della cittadinanza. La società avvia le riflessioni sul futuro e non sono positive

Il Ragusa continua a mettersi in evidenza. Questo il tabellino della gara di oggi.

RAGUSA – PORTICI 4-0

Ragusa (3-5-2): Grasso 7; Mbaye 6.5, Porcaro 6.5, Manservigi 7; Oddo 7 (35’st Gigante sv), Cess 7 (8’st Di Grazia 6.5), Garufi 6.5, Cardinale 7 (20’ st Ejjaki 7), Guerriero 6.5; Reinero 7 (12’ st Sinatra 6), Romano 7 (8’st Tuccio 6.5). A disp. Freddi, Magrì, Queslati, Maltese. All. Ignoffo 7

Portici (4-4-2): Caputo 5.5; Franzese 5.5 (12’ st Colonna 6), Gargiulo 5.5, Schiavi 5.5 (36’ st Marano sv), Carullo 5.5; Teyou 5.5 (12’st Di Prisco 6), Marcucci 5, Selvaggio 5 (20’st Umile 5.5), Sellaf 5.5; Maione 5 (20’st Orefice 5.5), Mauri 5. A disp. Accardo, Russo, Orefice, DI Guida, Cheddira. All. Condemi 5

Arbitro: Velocci di Frosinone 6 (Mantella, Orlando)

Reti: 12’ pt Romano, 28’ pt Reinero, 5’st Cess, 50’st Ejjaki

Note: spettatori 800, angoli: 2-1, ammoniti Oddo, Di Grazia, Orefice, espulso Marcucci, recupero 2’ pt 5’ st

Il Ragusa continua a farsi sotto. E’ ora a -1 dalla zona play off. La pratica Portici è stata liquidata in meno di mezz’ora. Nella ripresa solo accademia e la possibilità di rifiatare e di ottenere spazio per chi non ha avuto la possibilità di giocare al meglio nel corso della stagione. La squadra di Ignoffo sta crescendo che è una bellezza. E questo in chiave play off, quando mancano quattro partite alla fine della stagione (ma il Ragusa ne dovrà giocare solo tre perché osserva il turno di riposo all’ultima giornata), può volere significare molto.