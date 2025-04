Sport

Stagione travolgente per il sestetto femminile di coach Cutrona

Il Ragusa Volley batte Giarratana e vola in serie C con 5 giornate di anticipo. In un Pala Pappalardo gremito di tifosi, presente anche il vicesindaco di Ragusa, Gianni Giuffrida, le ragazze di coach Cutrona si aggiudicano l’incontro per 3-0 (parziali 25-19,25-13,25-21).

“Siamo felicissimi per questa promozione – afferma coach Ennio Cutrona – che riporta a Ragusa un campionato di serie C femminile dopo tanti anni. Una promozione frutto di un esemplare lavoro di squadra che ha coinvolto dirigenti, tecnici e atlete e che è iniziato l’estate scorsa”.

“Non avevamo programmato questo – aggiunge – ma col passare del tempo ci abbiamo creduto sempre di più e lavorando duramente il successo è arrivato, senza regali, senza inciuci, senza compromessi. Tutte le squadre contro di noi hanno dato il massimo”.

“Ovviamente gli applausi vanno alle mie meravigliose ragazze – continua il coach – che hanno profuso impegno, serietà e attenzione, sempre presenti in palestra, sempre attente all’ascolto e determinate in partita. Abbiamo sviluppato un gioco pregevole e a volte entusiasmante e la crescente presenza di pubblico alle nostre partite ne è testimonianza”.