Il Ragusa Volley celebra la promozione nel campionato femminile di Serie C

Presenti all'evento i dirigenti e il team della squadra

Festa di fine stagione per il Ragusa Volley, che nei giorni scorsi, presso l’area eventi del Dolcevita Beach di Marina di Ragusa ha salutato la serie D e celebrato la promozione nel campionato di Volley Femminile di Serie C.

Gradita presenza quella del primo cittadino di Ragusa Peppe Cassì, del vicesindaco Gianni Giuffrida e dell’assessore allo sport Simone Digrandi che, a nome della cittadinanza, hanno brindato con le ragazze il successo raggiunto.

Presenti all’evento i dirigenti e il team della squadra che, con grande impegno, hanno seguito e sostenuto, in questo avvincente ed entusiasmante percorso, la crescita sportiva e personale delle giovani atlete allenate dal coach Ennio Cutrona e dalla sua assistente Paola Messina.

“Dopo tanto lavoro e tanti sacrifici – afferma coach Ennio Cutrona – è il momento dei festeggiamenti e dei ringraziamenti. Doveroso da parte mia ringraziare la società per l’incondizionata fiducia e il supporto che non sono mai mancati, nel corso della stagione, da parte di tutti i dirigenti. Non è scontato e non tutte le società sono così partecipi e collaborative”.

“Un ringraziamento particolare – continua il coach – a Paola Messina, per la collaborazione in panchina e la redazione degli scout, a Salvo Miceli, instancabile organizzatore, e ad Alessandro Antoci e Walter Malandrino per la presenza e l’aiuto in palestra. E’ stato un anno lungo, durissimo ma ricco di grandi soddisfazioni. Un campionato vissuto sin dall’inizio sull’esaltante duello con il forte Paternò Volley che alla fine ha prevalso per una maggiore costanza ed esperienza, meritando il titolo”.

“Non avevamo programmato una promozione – aggiunge Cutrona – ma, man mano che passavano le giornate e continuavamo a vincere, ci siamo resi conto che potevamo farcela e alla fine abbiamo realizzato una vera impresa, raggiungendo notevoli livelli di gioco e raccogliendo elogi da più parti.

Il merito di questo risultato va ascritto principalmente alle ragazze, per il loro impegno costante, per tutto il lavoro e i sacrifici che hanno fatto, senza mollare mai dalla fine di agosto sino all’ultima giornata. Inutile fare nomi, tutte sono state bravissime, sia il nucleo originario che coloro che sono arrivate quest’anno. Sono riuscite a creare un gruppo coeso e a lavorare in armonia, senza primedonne o campionesse, ma tutte protagoniste, condividendo sia le gioie che i momenti difficili. Una vera squadra, tra l’altro con una età media di 18 anni, e senza ricorrere a “vecchie glorie”, come hanno fatto altre società, ed a cui nessuna squadra ha mai regalato nulla. Quindi una grande gioia per tutti noi ma anche un po’ di tristezza perché si chiude un ciclo importante che ha segnato il percorso di questa società da molti anni. Gran parte delle ragazze infatti ci lasceranno per intraprendere la carriera universitaria e quindi andranno a studiare fuori sede. A loro auguro tutto il meglio dalla vita. Sono certo, sapranno essere vincenti anche nelle attività che intraprenderanno! Questa squadra per me, per tutti noi “È STATA CASA”, con tutto quello che significa”.

“Un doveroso ringraziamento – conclude coach Ennio Cutrona – anche a coloro, genitori, amici e tifosi, che ci hanno sostenuto per tutto il campionato. Ci impegneremo a fare bene anche in futuro, con la consapevolezza che ogni anno è diverso e non sarà facile ripetere gli stessi successi in serie C.

Considero un grande privilegio avere potuto allenare questa squadra, queste ragazze speciali che mi hanno dato tante soddisfazioni e sono state di una correttezza e di una serietà esemplare, molto più di tante “professioniste” che ho avuto modo di incontrare nella mia carriera, bravissime solo a creare problemi e a prendere lo stipendio a fine mese. Non le dimenticherò facilmente e spero che anche loro ogni tanto si ricorderanno di questa stagione fantastica e del loro vecchio allenatore. Grazie di cuore!”.

Nel corso della serata il presidente del Ragusa Volley, Andrea Pugliese, ha premiato le ragazze e ringraziato tutti coloro che si sono spesi, a vario titolo, per il Ragusa Volley: “Con immenso orgoglio e profonda gratitudine – afferma – desidero ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa fantastica e storica promozione al campionato di Serie C”.

“Un sentito grazie va innanzitutto alle nostre straordinarie atlete – aggiunge Pugliese – che con impegno, sacrificio e passione hanno lottato su ogni pallone, scrivendo una pagina indimenticabile della nostra storia sportiva. Grazie allo staff tecnico e dirigenziale, per la professionalità, la dedizione e il lavoro quotidiano spesso svolto lontano dai riflettori. Infine, ma non per meno importanza, un grazie speciale alle famiglie, che ci hanno sempre sostenuto con fiducia e passione, e agli sponsor, che con il loro supporto hanno creduto nel nostro progetto fin dall’inizio”.