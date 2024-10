Il Ragusano dop ha mostrato i muscoli ad Expo Divinazione

Attualità

Il bilancio della presenza del formaggio principe dell'area iblea negli stand del G7 Agricoltura

A conclusione dell’Expo Divinazione, che ad Ortigia ha fatto da cornice al G7 Agricoltura, svoltosi a Siracusa dal 21 al 29 settembre, il consorzio di tutela del formaggio Ragusano Dop ha voluto fare un consuntivo sulla propria partecipazione e sull’attività di promozione del formaggio tutelato, messa in campo durante tutta la manifestazione. Un bilancio alquanto positivo e sicuramente incoraggiante tenuto conto dell’interesse che è stato registrato da parte dei visitatori e degli operatori commerciali e della ristorazione, a favore del Ragusano dop.

Sull’azione promozionale del consorzio, particolare riferimento è stato fatto alla presenza a “Casa Italia Dop Igp”nello spazio (nella foto) organizzato e messo a disposizione da Origin Italia ed alla degustazione promossa per far gustare il formaggio principe dell’area Iblea. E non solo. Il consorzio ha partecipato alla assemblea di Origin Italia, l’associazione nazionale dei consorzi di tutela, che ha approvato la “carta di Ortigia 2024” consegnata al ministro dell’Agricoltura per essere sottoposta ai ministri intervenuti al G7. Da considerare che il consorzio è stato presente anche nello spazio approntato dall’assessorato Agricoltura della Regione Sicilia dove, oltre ad aver gestito interessanti momenti promozionali e di diretto confronto coi visitatori e con gli esperti di cucina e di enogastronomia, ha organizzato delle degustazioni che hanno messo i consumatori nelle condizioni di assaggiare e di apprezzare il Ragusano dop.