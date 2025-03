Il Ragusano dop in vetrina a Roma alla manifestazione espositiva “Agricoltura è…”

Attualità

Numerose le autorità presenti tra cui il presidente della Repubblica Mattarella

Significativa presenza del consorzio di tutela del Ragusano dop alla manifestazione espositiva “Agricoltura è ….” organizzata a Roma in piazza della Repubblica, dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in occasione dell’anniversario dei trattati di Roma. Il consorzio, presente negli stands della Regione Sicilia, di Origin Italia e negli spazi dedicati ai formaggi prodotti nel nostro Paese, ha esposto, promosso e fatto degustare il Ragusano dop mettendo a disposizione dei visitatori il materiale promozionale per la dettagliata descrizione del formaggio, delle tecniche seguite per la sua produzione, delle sue caratteristiche e specificità e più complessivamente del suo disciplinare di produzione.

Con la manifestazione si è riusciti a creare una grande vetrina per la esaltazione delle principali produzioni enogastronomiche del Paese grazie anche alla importante collaborazione delle Regioni, di Origin e Qualivita e dei Consorzi di tutela delle doc, delle Dop e delle Ig delle organizzazioni dei produttori, degli istituti alberghieri. La manifestazione ha fatto registrare la qualificata e qualificante presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e delle maggiori autorità dello Stato (presidente del consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, del vice premier Taviani, dei ministri Lollobrigida, Foti, Urso e del presidente della Camera dei Deputati Fontana) e della Unione Europea (vicepresidente Raffaele Fitto e commissario Hansen).