Il Ragusano dop riscoperto dagli studenti dell’istituto alberghiero di Favara

Accompagnati dal consorzio di tutela nel capoluogo ibleo per conoscere le varie fasi di produzione e di stagionatura del formaggio

Alcune classi dell’Istituto Alberghiero G. Ambrosini di Favara, in questi giorni in visita presso la provincia iblea, sono state accompagnate a Ragusa dal consorzio di tutela per conoscere le varie fasi di produzione e di stagionatura del formaggio Ragusano Dop. Quaranta studenti, accompagnati da sei docenti e guidati dal referente, prof. Salvatore Presti (nella foto sotto con Enzo Cavallo), hanno effettuato una visita didattica con una serie di passaggi nel corso dei quali hanno assistito al susseguirsi dei processi attraverso i quali, nel pieno rispetto del disciplinare, si arriva alla produzione del Ragusano Dop.