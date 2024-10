Il Santa Croce calcio domenica a Ragusa contro la Vigor Gela

Sport

E' uno dei big match del campionato di Promozione

Il Santa Croce Calcio, terza forza del campionato di Promozione, gioca domenica contro la Vigor Gela a Ragusa (campo ex Enal) alle 11. Si tratta di una sfida molto importante, un vero big-match visto che il Gela è una delle pretendenti al salto di categoria. “Sono una squadra molto forte in ogni reparto – afferma il ds del Cigno Enrico Busacca – noi cercheremo di dare il massimo”. Il Santa Croce viene da un periodo molto positivo soprattutto dalla vittoria del derby contro lo Scicli. “Un inizio di campionato – aggiunge Busacca – molto positivo. Ĺa squadra esprime un bel calcio, è formata da molti giovani promettenti e con qualche senior di categoria. Ad inizio stagione insieme alla società e all’allenatore ci siamo prefissati l’obiettivo di salvarci il prima possibile, poi, a salvezza raggiunta si vedrà. Il campionato è molto ostico. Ci sono squadre molto forti come il citato Gela, la capolista a punteggio pieno Niscemi, la vicecapolista Pro Ragusa, Priolo e Megara.“Da parte nostra – conclude Busacca – ogni domenica ci attendono delle finali, noi daremo il massimo, cercando di portare più punti possibili a casa”. In questa gara mancheranno per infortunio Emiliano Quintana ed Alex Peri.

