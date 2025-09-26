Il sequestro di persona avvenuto a Vittoria, l’appello del vescovo: “Faccio appello ai rapitori perché lascino libero il ragazzo”

Attualità

Monsignor La Placa si appella a chi tiene in custodia il giovane

Il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, appreso del gravissimo episodio avvenuto a Vittoria, con il rapimento di un giovane avvenuto ieri sera nel quartiere Forcone di Vittoria, ha lanciato un appello ai rapitori.

«Faccio appello ai rapitori perché lascino libero il ragazzo. Quanto accaduto è gravissimo e ci turba e ci lascia sconvolti. Auspichiamo che le forze dell’ordine, che stanno lavorando per risolvere il caso, possano riportare questo giovane alla sua famiglia».

