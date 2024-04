Il sindaco Cassì guarda al futuro: “Pronto il documento di partenza per il Piano Ragusa 2043”

Attualità

"Abbiamo condiviso metodologia e obiettivi con i primi cittadini dei Comuni vicini"

“Ieri sono stati realizzati quattordici diversi interventi di manutenzione e abbiamo presentato due nuovi corsi di laurea, di cui uno che si terrà nella ritrovata Scuola dello Sport. Non tutte le giornate vanno come ieri, ma è l’esempio di come chi amministra deve lavorare a breve e a medio termine, disposto a raccogliere i frutti dopo un lavoro spesso silenzioso”. Lo dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì (nella foto), che aggiunge: “Occorre guardare anche a lungo termine. Ragusa non può ignorare le sfide ambientali, lavorative, migratorie, infrastrutturali che la circondano. Come sapete, supportati da un team di professionisti che ha già curato progetti simili per città come Torino, Matera e Parma, abbiamo iniziato a lavorare a una strategia ventennale che a fine febbraio ha vissuto il primo momento di condivisione con la città. Per un intero sabato circa 100, tra rappresentanti di Istituzioni e cittadini volontari, hanno discusso possibili scenari di sviluppo per Ragusa e le relative proposte di intervento. Ne è venuto fuori un documento sistematico che trovate qui:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/piano-strategico-ragusa-2043