Il sindaco di Ragusa al quarto posto nella classifica nazionale di gradimento dei primi cittadini dei Comuni capoluogo

Attualità

Il movimento Direzione Ragusa: "E' stato messo al centro l'interesse per la città, non per se stessi"

“Il 4^ posto di Peppe Cassì (nella foto) nella classifica nazionale di gradimento dei sindaci dei Comuni capoluogo, redatta da Il Sole 24 ore, conferma il buon lavoro svolto dall’Amministrazione comunale. Nessun ruolo politico è infatti sottoposto a una costante, giornaliera verifica da parte della comunità come quello di un sindaco”. Lo dice il movimento Direzione Ragusa formato dallo stesso primo cittadino.

“Dietro al gradimento di Peppe – è chiarito – ci sono certamente le competenze professionali e le qualità morali di un sindaco instancabile e sempre disponibile, che spesso alla sera chiude per ultimo (e non è una metafora) il Municipio. Ma a spiegare un gradimento che, dopo 6 anni di mandato, si assesta al 60% mentre tanti sindaci vedono perdere punteggio dopo pochi anni di amministrazione, è anche la forza di un gruppo che ha fatto una cosa semplice ma per nulla scontata in politica: mettere al centro l’interesse per la città, non per se stessi. Ogni città ha i suoi problemi e le sue mancanze, è normale, ma è evidente come i ragusani abbiano riconosciuto in questa squadra un impegno, un buon lavoro, una dedizione, un’integrità e una serietà non banali”.