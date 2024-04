Il successo del Ragusa calcio sul Portici, mister Ignoffo: “Stiamo sempre di più dimostrando il nostro valore”

Sport

"Il lavoro paga e, adesso, ne stiamo raccogliendo i frutti"

Un Ragusa sempre più bello ed efficace sta animando questa parte finale della stagione. E non è un caso che gli azzurri si trovino a -1 dalla zona play off. Significa che il lavoro fin qui svolto ha dato i propri frutti, grazie allo staff tecnico guidato da mister Giovanni Ignoffo, e alla serietà di un gruppo che è cresciuto domenica dopo domenica. Lo testimonia anche il poker servito ieri in casa al Portici. Un 4-0 che racconta di un match a senso unico in cui i padroni di casa hanno dato prova di essere maturati molto anche per quanto concerne la semplice gestione delle gare. Nel primo tempo la sblocca Romano e poi il raddoppio di Reinero, su assist dello stesso Romano. A inizio della ripresa ci pensa Cess a mettere in cassaforte il risultato mentre nella fase finale di gara arriva pure la ciliegina sulla torta del goal di Ejjaki.