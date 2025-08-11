Il terribile impatto e la morte della piccola Carlotta: inchiesta sull’incidente della Statale 514

l'incidente

I genitori della bimba che non aveva ancora compiuto tre anni sono ricoverati in prognosi riservata

Sgomento a Comiso per la morte della piccola Carlotta Puccia, la bimba che ha perso la vita nell’incidente di ieri sera sulla Statale 514 in territorio di Licodia Eubea. Carlotta avrebbe compiuto 3 anni a metà novembre. Il papà e la mamma sono ricoverati in prognosi riservata negli ospedali di Caltagirone e Catania dove sono stati trasportati. La famiglia viaggiava a bordo di una Lancia Musa che per cause in corso di accertamento si è scontrata con un min van a bordo del quale c’era una coppia di stranieri europei residenti in Sicilia. I due sono rimasti feriti in modo non grave, anche se la donna ha una sospetta frattura ad una gamba. I due mezzi sono stati sequestrati e la Procura di Caltagirone ha aperto un’inchiesta per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’indagine è stata affidata alla Polstrada di Ragusa.

