Il tragico incidente di Playa Grande, il sindaco di Scicli Marino: “E’ un dolore che colpisce tutta la città”

Critiche per la diffusione di un video sui social nel quale si vede il corpo all'interno dell'auto in fiamme

“Un dolore che colpisce tutta Scicli”. Inizia così il post Facebook del sindaco Marino di Scicli, Mario Marino che commenta il gravissimo incidente registratosi ieri a Playa Grande.

“Siamo profondamente addolorati – scrive ancora – per quanto accaduto ieri lungo la circonvallazione di Donnalucata. Una tragedia atroce ha colpito la nostra città, lasciandoci sgomenti e senza parole. Ci stringiamo con sincero cordoglio alla famiglia che, in queste ore drammatiche, piange la perdita ingiusta di un proprio caro. È un dolore che appartiene a tutta Scicli”.