Il tragico incidente mortale di Playa Grande, il corpo è di Edoardo Miceli

Cronaca

La tragica conferma è arrivata dalle forze dell'ordine in attesa dell'esito dell'esame del dna

E’ arrivata la tragica conferma in relazione all’incidente di Playa Grande. L’uomo alla guida era Edoardo Miceli (nella foto) di Scicli, che avrebbe compiuto 26 anni a luglio. Si attende ancora l’esame del dna, ma non avendo più avuto notizie del giovane e dopo la conferma della proprietà della vettura, si è arrivati a questa conclusione. La conducente dell’altra vettura, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale. In questo caso si tratta di una donna di 23 anni, originaria di Scicli. I vigili del fuoco hanno operato, sabato pomeriggio, per mettere in sicurezza l’area.

Cordoglio sui social da parte di alcuni utenti per la tragica vicenda: “Non ti conoscevamo ma la tua grave e tragica dipartita ha scosso i nostri cuori. Non potevano che renderti omaggio. Così stamattina assieme a mia moglie, ci siamo fermati un attimo nel luogo dell’incidente per deporre un fiore rosso segno di rispetto per te, per i tuoi familiari e per tutti quelli che ti hanno conosciuto. Una signora che ci ha preceduto, ha osservato il nostro gesto e dispiaciuta ci ha chiesto: siete parenti? No, ho risposto. Non lo conoscevamo, ma siamo profondamente scossi e per tale motivo abbiamo fatto questo gentil gesto. Riposa in pace giovane Edoardo Miceli”.

