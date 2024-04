Il Vittoria calcio cambia pelle e si prepara per il prossimo campionato di Eccellenza

Sport

L'obiettivo è consolidare la presenza della società nell'ambito regionale e anche oltre

Il Fc Vittoria Asd si appresta a vivere un’importante trasformazione con il recente passaggio di proprietà e il conseguente rilevamento delle quote societarie da parte di una nuova cordata di soci. Questo cambiamento segna una nuova era per il club, con l’obiettivo di consolidare e rafforzare la sua presenza nel panorama calcistico locale e regionale.

Dopo un’attenta consultazione, ecco il nuovo organigramma dirigenziale del Fc Vittoria Asd:

• Presidente: Vittorio Pinnolo (nella foto con il padre che fu presidente del Vittoria ai tempi della Serie C)

• Presidente Onorario: Angelo Giacchi

• Vice Presidenti: Vincenzo Cilio, Alessandro Micieli

• Direttore Generale: Giuseppe Cilio

• Segretario: Niccolò Nicosia

• Salvatore Cirasa

• Simone Bellino

Questo nuovo gruppo dirigenziale rappresenta un’importante fusione di esperienza e innovazione, con l’obiettivo comune di mantenere salda la tradizione calcistica di Vittoria. L’obiettivo primario è garantire la stabilità necessaria per affrontare le sfide future del club.