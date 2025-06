Il Vittoria calcio pronto ad accogliere Giovanni Campanella

Sport

L'allenatore etneo pronto alla nuova avventura dopo che la società biancorossa ha risolto il contratto con Terranova

Giunta l’ufficialità di fine rapporto tra il Vittoria e Nicola Terranova – risoluzione del contratto – ciò che si aspetta adesso è soltanto la comunicazione del nuovo allenatore. Come anticipato, il nome dell’ex Giovanni Campanella (nella foto) sarebbe ormai prossimo alla guida della panchina biancorossa insieme al secondo Angelo Sciuto. Il riassetto societario dei giorni scorsi comincia a delineare i primi movimenti: cambio di panchina e dietrofront sul diesse Tino Longo.