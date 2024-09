Il Vittoria calcio scommette su Belluso

Calcio

La società biancorossa sta alla finestra alla luce di ventilate frizioni tra l'attaccante e la società del Modica

Il Vittoria, perso Vito Morra, avrebbe già individuato in Luca Belluso (nella foto) il nome del nuovo sostituto. La strada scelta dalla dirigenza sarebbe quella che porta dunque a Modica, dove l’ex attaccante al momento risiede. Fra il giocatore e i rossoblù pare ci sarebbe qualche frizione, con i biancorossi del presidente Vittorio Pinnolo pronti alla finestra in caso di rottura definitiva nel prossimo mercato.

Dopo l’inaspettata interruzione del rapporto tra l’attaccante di Cerignola Vito Morra ed il club ipparino, la società è alla ricerca del nuovo centravanti, e la prima scelta sarebbe proprio quella dell’ex Ragusa e Siracusa Belluso. Di certo, dopo l’approdo dell’ex biancorosso Santo Privitera (in rosa ai tempi di Campanella in panchina) il prossimo colpo in casa Vittoria sarà un attaccante.