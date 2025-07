Il Vittoria calcio sta costruendo il proprio mosaico tassello dopo tassello

Sport

Piace Arquin, riflettori puntati anche su Mattia Trovato

E’ tornato a Vittoria soltanto da qualche settimana, ma Giovanni Campanella si è già messo all’opera per portare a compimento, e nel più breve tempo possibile, quella che sarà la nuova rosa biancorossa. Ed è chiaro che l’obiettivo, al netto del budget a disposizione, sarà comunque collegato a una stagione di vertice.

Per un allenatore chiamato a mettere ordine rispetto a quanto accaduto nella passata stagione, ci sarà da aspettarsi un’ambizione personale altrettanto importante. Ecco perché dopo aver lanciato, in questa prima fase di mercato, alcuni nomi fra nuovi (Cacciola, Di Marco, Lo Pizzo) e riconfermati (Esposito, Lucarelli, Leggio oltre ai giovani Malandrino, Calabrese, Iapichino) l’attenzione si sposta adesso su coloro che da qui a breve potrebbero completare il mosaico biancorosso. Alfonso Sessa, Salvo Cocimano e Giuseppe Zappalà compongono il trio (dopo Enna e Gela) già pronto a farsi accogliere nuovamente fra le braccia di Giovanni Campanella. Allenatore e giocatori viaggiano insieme, nel vero senso della parola, da diversi anni a questa parte, e non ci sarebbe da meravigliarsi qualora il ponte Gela-Vittoria verrà consumato anche in questa circostanza. Se non si arriverà all’accordo sarà solo per una questione economica, dato che i “tre” difficilmente scenderebbero a compromessi sotto certe cifre legate all’elevato ingaggio. Ma la vera occasione per il Vittoria potrebbe chiamarsi Yoann Arquin (nella foto), provenienza Modica, attaccante di stazza pronto a sostituire l’ex Dos Santos approdato in questi giorni proprio ad Avola, società in precedenza interessata all’ex centravanti di Pasquale Ferrara. La trattativa c’è stata, ma vedremo se il Vittoria riuscirà a centrare finalmente un attaccante in grado di fare la differenza. Cosa che non accade al “Cosimo” da tempo. Che si tratti di Arquin o meno. Altro nome tenuto in silenzio, quello di Mattia Trovato, fronte Nebros e a quanto pare ben visto dai biancorossi. Insomma si lavora alacremente in queste ore, dopo che, tra l’altro, con il capitano nonché centrale di riferimento delle ultime due stagioni, Giuseppe Sferrazza, è arrivata la riconferma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA