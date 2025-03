Il Vittoria calcio vuole avere la meglio sulla Polisportiva Gioiosa

Sport

Continua l'inseguimento alle posizioni di vertice del campionato di Eccellenza

E’ un Vittoria rinvigorito (6 punti negli ultimi 2 incontri) quello che questa domenica tornerà a giocare in casa con lo scopo di avere la meglio anche sulla Polisportiva Gioiosa. Giunti a questo punto della stagione, quando ormai mancano sei partite alla fine del campionato, le dinamiche rimangono sempre le stesse: incamerare più punti possibili per i playoff gettando di nascosto lo sguardo a ciò che si combina là davanti. Perché se di stagione in parte compromessa si tratta, ed i tre cambi di panchina lo testimoniano, c’è da dire che la corsa al primo posto non sembra ancora così definitivamente chiusa. Il Milazzo ha rallentato la corsa (persa la prima posizione) e proprio questa domenica a Modica avverrà l’atteso scontro tra le due dirette concorrenti.