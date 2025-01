Il Vittoria ingaggia Montefusco e prepara la trasferta di Palazzolo

Calcio

Un altro crocevia della stagione per la squadra biancorossa

Il Vittoria torna a vincere in casa conquistando il terzo posto solitario ma risponde soprattutto alla necessità più urgente del momento, e cioè quella di rimpinguare numericamente una difesa ridotta al minimo dopo gli addii di Sanchez (tornatosene in Argentina), Pettinato e Martignetti. Decisioni in grado di condizionare ormai da diverso tempo le scelte di Renato Mancini in chiave difensiva, costringendo il tecnico di Nocera Terinese a lasciare l’intero carico della retroguardia sulle spalle del capitano Peppe Sferrazza, oltretutto non in piena forma da qualche settimana. Dunque eccoci a Francesco Montefusco (nella foto), centrale di ruolo al quale la dirigenza è dovuta correre ai ripari nelle ultime ore per evitare altri strappi in difesa come accaduto malvolentieri in occasione dell’ultima sfida al Real Siracusa.

Montefusco, nativo di Napoli classe 2003, arriva a Vittoria dopo le stagioni disputate con Gioiese, Barletta e Vogherese. Innesto che permetterà molto probabilmente ad Hardes di tornare sulla fascia, pur tenendo conto delle esigenze “under”. Inoltre rimangono a disposizione del tecnico Mancini anche i due giovanissimi locali Angelo Iapichino e Damiano Rotante, vittoriesi entrambi all’esordio in biancorosso anche domenica scorsa nel match vinto in casa contro il Real Siracusa. Parco giovani formato pure dai nomi di Gabriele Dibenedetto e Simone Calabrese.