Il Vittoria soffre, ma alla fine porta a casa i tre punti

La Nebros prima sbaglia un rigore, poi subisce un'autogol della propria difesa

Vittoria FC 1 – Nebros 0

Marcatore: st 32 Di Giacomo

Il Vittoria Fc soffre, rischia di andare sotto, sbaglia diverse occasioni da gol, ma alla fine riesce a battere di misura una coriacea Nebros, che esce dal “Cosimo” senza punti ma con la certezza di essere squadra che può dare fastidio a tutte le avversarie che incontrerà sul suo cammino. I biancorossi di Danilo Rufini sostenuti da un pubblico da serie superiore alla fine riescono a portare a casa tre punti importanti per rispondere a Modica Calcio e Imesi Catania entrambe vittoriose.

La gara è stata molto combattuta e a tratti spigolosa con i padroni di casa che hanno tenuto quasi sempre in mano le redini del gioco e la formazione peloritana che non si è mai tirata indietro nella lotta. Dopo aver chiuso il primo tempo a reti bianche, la gara si stappa nella ripresa.