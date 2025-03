Il Volley Modica affronta il Lagonegro in Basilicata per la prima sfida play off

Sport

Si annuncia una sfida sostanzialmente equilibrata

Sarà la Rinascita Lagonegro, il primo avversario dell’Avimecc Modica nel primo turno dei play off promozione.

La formazione lucana di Waldo Kantor, infatti, nonostante la sconfitta in tre set sul campo della capolista Sorrento, nell’ultima di regular season, ha chiuso al quarto posto in classifica con 37 punti, 4 in più dei biancoazzurri di Enzo Distefano che vincendo a Gioia del Colle si sono classificati al quinto posto.

Lagonegro, dunque, avrà il vantaggio di giocare l’eventuale gara 3 in casa. La sfida tra il sestetto lucano e l’Avimecc, forse sarà la più equilibrata di questo primo turno di spareggi. Due squadre che in questa stagione vantano un successo per parte. All’andata, infatti, al “PalaRizza” furono i “Galletti” a imporsi in quatto set, mentre al ritorno a Villa D’Agri vinse Lagonegro con identico risultato.

Coach Enzo Distefano al suo secondo anno sulla panchina dell’Avimecc con la quale ha centrato sempre i play off e quest’anno in largo anticipo e migliorando la posizione in classifica è il momento di tirare le somme prima dell’inizio dei play off.