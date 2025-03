Il Volley Modica batte il Sorrento nell’ultima uscita di regular season al Palarizza

Attualità

Gran bel successo casalingo ottenuto ai danni della capolista

L’Avimecc Modica batte in tre set la capolista Sorrento, nell’ultima uscita di regular season al “PalaRizza”

Avimecc Modica 3

Romeo Sorrento 0

Parziali: 25/17, 25/12, 25/22

Avimecc Modica: Barretta 20, Putini 1, Chillemi 4, Cipolloni Save 1, Buzzi 11, Italia 2, Matani 4, Bartoli, Padura Diaz 8, Nastasi (L1), n.e. Raso, Pappalardo, Capelli (L2), Tomasi. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi.

Romeo Sorrento: Tulone, Ciampa 11, Pol 1, Patriarca 3, Cremoni 3, Filippelli 6, Becchio 1, Gargiulo 5, Russo, Pontecorvo (L1), n.e. Buccella, Wawrzynczyk, Baldi (L2), Fortes. All. Nicola Esposito; Ass: Luca Buzzo.

Arbitri: Danilo Domenico De Sensi di Roma e Sergio Pecoraro di Palermo

Successo in tre set dell’Avimecc Modica che nell’ultima uscita casalinga di regular season del campionato di serie A3, al “PalaRizza” ha la meglio in 1h 17′ della “corazzata” Romeo Sorrento capolista incontrastata del Girone Blu e fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria.

I ragazzi di coach Enzo Distefano, hanno interpretato bene la gara, sfruttando al massimo l’appagamento del sestetto campano che forte della matematica conquista della prima posizione, ha dato spazio alle seconde linee giocando senza l’assillo del risultato a ogni costo, così come i biancoazzurri della Contea certi di disputare i play off.

La gara è stata godibile e con qualche sprazzo di bel gioco. Partono meglio i biancoverdi ospiti che si portano subito avanti nel punteggio (4/8), ma i “Galletti” si ricompattano immediatamente e dopo aver ricucito lo strappo a metà segmento mettono il muso avanti (16/15). sulle ali dell’entusiasmo e approfittando di un calo di concentrazione dei sorrentini il sestetto della Contea mantiene alti i ritmi e con un parziale di 5 – 0 indirizzano la frazione di gioco che si aggiudicano con il punteggio di 25/17 firmato dall’ace di Willy Padura Diaz dopo 26′ di gioco.

Al cambio campo la gara resta in equilibrio solo nelle battute iniziali (8/7), poi la lunga serie in battuta di Max Matani spacca in due la frazione. Sul 12/8 il tecnico sorrentino chiama il discrezionale, ma non cambia l’andamento del parziale. Modica è sempre sul pezzo e allunga (16/8). Il parziale di 8 – 0 segna definitivamente il set (21/8) che i padroni di casa portano a casa con un facile 25/12 in 24′ di gioco, arrivato con l’errore in battuta degli ospiti.

Il terzo set è sulla falsariga dei due parziali precedenti. Modica va subito avanti (8/4) e tiene Sorrento sempre a distanza di sicurezza (16/12). Quando la Folgore prova ad avvicinarsi (21/18) è forse troppo tardi. I biancoazzurri, infatti, sentono i tre punti vicini e alla fine chiudono i conti in 27′ di gioco con l’ace di Checco Barretta che griffa il punto del 25/22 che vale un successo importante per classifica e morale.

L’Avimecc Modica chiuderà la stagione regolare domenica prossima a Gioia del Colle, dove conoscerà l’avversario del primo turno di play off.

“Abbiamo conquistato tre punti contro una squadra come Sorrento che -dichiara a fine partita coach Enzo Distefano – , sicuramente la squadra più forte del nostro girone come dimostra la classifica, che è venuta a Modica senza assillo di risultato, sicura della prima posizione, appagata dal successo in Coppa Italia e della qualificazione alla Supercoppa. Nicola Esposito, credo giustamente ha schierato le seconde linee per far riposare i big e dare minutaggio a chi ha giocato meno e noi siamo stati bravi ad approfittarne per prenderci questi tre punti. Ora – continua – ci godiamo il momento fino a martedì. Poi -conclude il coach dell’Avimecc Modica – penseremo alla trasferta di Gioia del Colle e a quello che verrà nei play off. Devo dire bravi ai ragazzi e voglio fare un grande plauso a Sorrento che meritatamente è in testa al girone, noi andiamo avanti e vedremo cosa ci riserverà l’immediato futuro”.

Nella gara con Sorrento, c’è stato l’esordio stagionale per Stefano Bartoli e i primi punti in serie A3 per il giovane Gianmarco Italia.