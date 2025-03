Il Volley Modica deve vincere per allungare la serie play off

Sport

Domenica in casa la sfida con il Lagonegro. In caso di sconfitta, stagione finita per i galletti della Contea

Tutti uniti e compatti per continuare a “sognare”. È questo l’obiettivo dell’Avimecc Modica che domenica pomeriggio alle 18 sarà impegnata al “PalaRizza” in gara2 dei quarti di finale play off del campionato di serie A3 di pallavolo contro la Rinascita Lagonegro.

I biancoazzurri vogliono cancellare la prova opaca di gara 1 a Villa D’Agri, dove il sestetto lucano si è imposto in tre set sulla compagine della Contea.

Domenica, bisognerà resettare tutto e scendere in campo con la voglia di continuare a stupire e di dimostrare che gara1 è un lontano ricordo. Sicuramente non sarà facile, perchè Lagonegro è una squadra forte in tutti i reparti e sta attraversando un momento di forma smagliante.

“Affronteremo Lagonegro a viso aperto – spiega coach Enzo Distefano – consapevoli che per noi sarà una finale perchè è una partita da dentro o fuori perchè se perdiamo andiamo a casa e i ragazzi non lo meritano assolutamente, meritano, invece, di disputare questa partita come sanno fare e come non hanno fatto a Lagonegro in gara1, dovranno giocare la pallavolo che sanno fare con il loro ritmo per essere ripagati dal sudore e dal lavoro che hanno svolto ogni giorno in palestra. Affronteremo Lagonegro a viso aperto e a pugni stretti. Proveremo a dedicare una vittoria a Luca Leocata e alla sua famiglia che in settimana è stato colpito da un grave lutto perchè il dolore del nostro Direttore Generale, ma soprattutto amico è condiviso da ognuno di noi e questa sarà sicuramente una motivazione in più per fare bene, anche perchè lui ha sempre creduto in me e in questo gruppo e noi cercheremo di ripagarlo allungando la serie a gara3. L’Avimecc Modica – continua – dovrà cercare di giocare la sua pallavolo, ma deve farlo bene, soprattutto perchè giochiamo davanti al nostro pubblico e noi al “PalaRizza” riusciamo a imprimere un ritmo altissimo alle partite, ma dobbiamo stare sempre sul pezzo perchè Lagonegro sa già che troverà una squadra agguerritissima. Io – conclude Enzo Distefano – credo tantissimo nella parola “noi”. Questa parola domenica vale tantissimo perchè abbraccerà tutti, abbraccerà un territorio, un movimento e l’intera città, e sono sicuro che tutti vogliamo fortemente questa vittoria”.

A suonare la carica in tutto l’ambiente in vista della decisiva gara con Lagonegro è Willy Padura Diaz (nella foto) che dall’alto della sua esperienza sa che tutto è ancora in gioco.