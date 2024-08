Il Volley Modica inizia la preparazione

Sport

Ieri sera la tradizionale cena che ha sancito l'apertura della nuova stagione nel campionato di Serie A3 maschile

Inizia ufficialmente oggi la stagione 2024/2025 dell’Avimecc Modica che per il sesto anno consecutivo sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie A3 di pallavolo. Da oggi, infatti, i “Galletti” si ritrovano al “PalaRizza” per iniziare la preparazione precampionato che scatterà il prossimo 13 ottobre con la gara casalinga contro Reggio Calabria dell’ex Marco Spagnol.

Ieri sera in un noto locale del centro storico della città della Contea, si è svolta la tradizionale cena, staff tecnico e dirigenziale e i giocatori che da qualche giorno sono già arrivati in città.

A fare gli onori di casa, il presidente Ezio Aprile e il dg Luca Leocata che hanno dato il benvenuto ai nuovi atleti e hanno riabbracciato i tanti riconfermati che comporranno lo “zoccolo duro” dei biancoazzurri che da oggi inizieranno a “sudare” con l’entusiasmo e la voglia di migliorare insieme voluta dalla dirigenza e soprattutto dal riconfermato tecnico Enzo Distefano.