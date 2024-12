Il Volley Modica ottiene la quarta vittoria di fila

Sport

I "galletti" si sono imposti in rimonta sul mai domo Castellana Grotte

L’Avimecc cala il “poker” di vittoria, i “Galletti” soffrono,ma battono in rimonta un mai domo Castellana Grotte

Avimecc Modica 3 – BCC Tecbus Castellana Grotte 2

Parziali: 19/25, 25/23, 16/25, 25/19, 15/12

Avimecc Modica: Barretta 11, Raso 7, Capelli 14, Putini 3, Chillemi 10, Cipolloni Save, Buzzi 9, Matani, Padura Diaz 20, Nastasi (L1), n.e: Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi

BCC Tecbus Castellana Grotte: Marra 11, Meschiari 16, Ciccolella 15, Carta 13, Cappadona 3, Renzo, Casaro 18, Guadagnini (L1), n.e: Mondello, Russo, Bux, Didonato, Guglielmi (L2), Iervolino. All. Giuseppe Barbone; Ass: Francesco Valente.

Arbitri: Luca Cecconato di Treviso e Sergio Pecoraro di Palermo

Modica – Poker di successi per l’Avimecc Modica che al “PalaRizza” impiega 2 ore e 14minuti per domare la BCC Tecbus Castellana Grotte che per due volte in vantaggio è stata prima ripresa dai “Galletti” di Enzo Distefano e poi superata nella dura lotta al tie break.

Il sestetto pugliese anche nella città della Contea ha dimostrato di essere una grande squadra che non merita l’attuale classifica e questo accresce l’importanza della vittoria biancoazzurra.

Sfida tiratissima fin dalle prime battute con la formazione di Barbone che tiene sempre il muso avanti nel punteggio (6/8) e piazza il break che indirizza il parziale di apertura a metà frazione (10/16). Modica cerca di resistere ma Casaro mette a terra punti importanti che tengono a distanza di sicurezza la formazione modicana che si arrende dopo 25′ con il punteggio di 19/25.

Al cambio di campo, coach Distefano schiarisce le idee alla sua squadra e la riorganizza chiedendo a tutti di non mollare. I biancoazzurri ritornano in campo con la giusta motivazione e iniziano a carburare. Castellana, tuttavia, non molla e si tiene sempre in scia di Chillemi e compagni (8/6). La sfida va avanti punto a punto per tutta la durata del parziale con Modica che mantiene il + 2 fino a metà frazione (16/14). Poi Castellana mette la freccia, ma Modica reagisce da grande squadra e con un parziale di 5 – 2 torna avanti nel punteggio e dopo 37′ di lotta porta a casa il parziale con al fotofinish (25/23) e pareggia i conti.

La terza frazione di gioco resta in equilibrio nelle fasi iniziali (7/8), con i pugliesi che sono più concreti e provano la fuga (11/16). Modica fa fatica a tenere il ritmo e permette a Castellana di mantenere un vantaggio rassicurante (16/21) che permette di gestire agevolmente il set che i pugliesi chiudono a loro favore in 26′ di gioco con il punteggio di 16/25 che vale il primo punto in palio per gli ospiti.

Ma Modica non è squadra che ora si arrende facilmente. Padura Diaz cerca di spronare i suoi e li invita a non mollare. I biancoazzurri si ricompattato e al cambio di campo.

I biancoazzurri restano attaccati alla partita e provano subito a scavare il solco nel punteggio per puntare al tie break (8/6). Castellana tiene duro fino a metà frazione (16/14), ma il sestetto della Contea vuole giocarsi il tutto per tutto al quinto set e alzano i ritmi. Castellano fa fatica a resistere e alla fine dopo 27′ di gioco la “Distefano band” chiude a proprio frazione con il punteggio di 25/19 che rimanda ogni decisione al quinto set.

Al rientro in campo Modica piazza subito il break che destabilizza Castellana (5/2). I pugliesi vanno in difficoltà e al cambio di campo sono sotto di 5 punti (8/3). Modica ottiene il massimo vantaggio sul 10/4, ma poi un piccolo calo di concentrazione permette al sestetto ospite di avvicinarsi minacciosamente fino al 14/12 che costringe Distefano a chiamare il discrezionale per riordinare le idee ai suoi ragazzi. Al rientro in campo dopo il discrezionale ci pensa Barretta dopo 19′ di lotta a mettere a terra l’ultimo pallone che certifica il 15/12 finale e la quarta vittoria consecutiva che fa esplodere di gioia il “PalaRizza”.