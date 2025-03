Il Volley Modica perde sul campo del Lagonegro e dice addio ai play off

Sport

Il cammino dei ragazzi di coach Enzo Distefano si chiude con una sconfitta netta al palasport di Villa D'Agri

L’Avimecc Modica saluta i play off, i biancoazzurri perdono gara3 a Lagonegro e chiudono la stagione

Rinascita Lagonegro 3

Avimecc Modica 0

Parziali: 25/22, 25/19, 25/18

Rinascita Lagonegro: Panciocco 10, Pegoraro 5, Cantagalli 21, Tognoni 8, Fioretti, Armenante 9, Sperotto 2, Bonacchi, Fortunato (L1), n.e.:Vindice (L2), Franza, Focosi, Parrini. All. Waldo Kantor; Ass: Giuseppe Pisano.

Avimecc Modica: Barretta 2, Raso, Capelli 11, Putini 4, Chillemi 4, Cipolloni Save, Buzzi 6, Matani 3, Padura Diaz 13, Nastasi (L1), n.e. Pappalardo (L2), Tomasi, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Arbitri: Nicola Traversa di Abano Terme e Christian Palumbo di Cosenza

Finisce con la sconfitta in tre set al PalaSport di Villa D’Agri il cammino play off dell’Avimecc Modica.

I ragazzi di coach Enzo Distefano, infatti, si arrendono nella “bella” alla Rinascita Lagonegro che con merito stacca il pass per la semifinale dove incontrerà il Cus Cagliari.

La sfida decisiva per andare avanti nei play off del campionato di serie A3 è durata 1h31′ durante i quali il sestetto lucano ha mostrato i muscoli e con una partita che ha rasentato la perfezione hanno superato i “Galletti” biancoazzurri che ad ogni modo escono dalla competizione a testa alta e consapevoli che potevano fare di più dopo un campionato in cui hanno centrato uno storico quinto posto.

La quinta sfida stagionale tra i sestetti di Kantor e Distefano ha visto i padroni di casa entrare in campo con la giusta determinazione e con il sostegno dei tifosi mettono subito le cose in chiaro. Il parziale di 7/3 dopo pochi minuti, infatti, costringe Distefano a chiedere immediatamente il discrezionale. Al rientro in campo dopo lo stop di 30” l’Avimecc sembra più attenta e la mini serie positiva in battuta di Matani riporta i biancoazzurri a stretto contatto con i padroni di casa (11/10). Questa volta è Kantor a chiedere il timeout utile per ricompattare i ranghi. Alla ripresa del gioco, infatti, grazie a un Cantagalli immarcabile, Lagonegro prova lo scatto in avanti (16/13), ma Modica trova la forza per reagire e a riportarsi in parità (19/19). Si gioca così punto a punto fino al 21/21, poi sul 22/21 Lagonegro, Distefano si gioca il suo secondo timeout per cercare di riorganizzare la battute finali del segmento d’apertura. Sul 24/22 Kantor chiama il suo secondo discrezionale e alla ripresa del gioco, l’attacco di Capelli è murato da Pegoraro che consegna così alla sua squadra il 25/22 che vale il primo vantaggio nei set.

L’inizio della seconda frazione di gioco è una fotocopia della precedente. Lagonegro alza subito la voce e si porta avanti di 4 (6/2), costringendo Distefano a chiamare immediatamente timeout per provare a spronare i suoi atleti. Cantagalli,Panciocco e Armenante sotto rete sono una sentenza e al ritorno in campo Lagonegro allunga definitivamente (19/11). Distefano prova a chiamare il secondo discrezionale e a mischiare le carte, ma il tentativo di dare una svolta al match va a vuoto. Sul 24/16, Modica annulla tre palle set (24/19), ma a mettere il sigillo sulla seconda frazione di gioco per i padroni di casa ci pensa Tognoni con un primo tempo che vale il 25/19 e il 2 – 0 per Lagonegro.

Il terzo set si apre con un equilibrio iniziale (4/4). Due punti consecutivi, portano Modica per la prima volta avanti nel match (4/6), con Kantor che chiama il timeout per spezzare il ritmo dei biancoazzurri. Al rientro in campo un punto dei lucani e un cartellino rosso (discutibilissimo) a coach Distefano riporta la parità in campo (6/6), ma Modica ha la forza e la capacità di reagire e riportarsi nuovamente avanti di 2 (6/8), ma purtroppo è un fuoco di paglia. Con un break di 6 – 2, infatti, Lagonegro ribalta a proprio favore il punteggio e si porta nuovamente avanti di 2 (12/10) costringendo Distefano a richiedere la sospensione di 30”. Lagonegro sente la semifinale sempre più vicina e al ritorno in campo non molla di un centimetro. Modica con il passare del tempo non ci crede più e sul 19/13 il tecnico modicano prova a spezzare il ritmo lucano con il secondo timeout. Lagonegro sulle ali dell’entusiasmo e con il pubblico già in festa allunga definitivamente e al secondo dei 7 match point a disposizione chiude la pratica e stacca il biglietto per la semifinale sfruttando l’errore in battuta di Capelli che vale il 25/18 e il 3 – 0 finale.

Modica esce comunque dalla sfida con l’onore delle armi e con la consapevolezza di aver disputato una stagione in cui è riuscita a regalare ai suoi tifosi tante belle soddisfazioni e un quinto posto finale, miglior piazzamento ottenuto nel campionato di Serie A3.

“Onore a Lagonegro – dichiara a fine partita coach Enzo Distefano – sapevamo di affrontare una squadra agguerrita e arrabbiata e ferita dal k0 di gara2 dopo averci raggiunto sul 2 pari e poi perdere al tiebreak. Hanno iniziato forte, mentre noi nel primo set abbiamo pagato un po’ di nervosismo e la poca lucidità soprattutto in fase break. Colmare il gap dei primi due set, quindi in casa di questo Lagonegro quadrata non sarebbe stato facile per nessuno. Ci è mancata la scintilla per accendere il nostro motore, che -continua – ha un cuore che batte dai primi giorni di agosto e non ha mai smesso di battere fino all’ultimo pallone giocato questa sera. Onore,dunque, a questi ragazzi che hanno lavorato ogni giorno e fino a oggi con costanza tra mille difficoltà con sacrificio abnegazione, a loro manca solo il meritato premio per tutto quello che hanno fatto fino a qui. Questo gruppo può ancora crescere, ma bisogna farlo tutti insieme, iniziando a strutturarsi, poi il resto viene da se. Modica è una bella piazza e i ragazzi sanno che a Modica si sta bene e si lavora bene, ma bisogna crescere ancora in tutti i sensi. Siamo a fine stagione e – conclude Enzo Distefano – non mi resta che ringraziare soprattutto i miei ragazzi per il lavoro svolto durante questa stagione senza mai abbassare la testa, un grazie immenso va anche alla città per il seguito avuto soprattutto al “PalaRizza” e un grazie immenso va anche alla società per la fiducia riposta nei miei confronti dal primo momento”.

A tracciare un bilancio della bella stagione disputata dall’Avimecc anche il vice allenatore Manuel Benassi.