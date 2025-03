Il Volley Modica prepara gara2 in casa con il Lagonegro

Sport

Coach Distefano: "Ci vorrà tutta la determinazione del caso per evitare di finire fuori dai play off"

Il Volley Modica riparte consapevole delle difficoltà a cui si andrà incontro, ma con la voglia di riscatto.

In un clima di grande determinazione, l’Avimecc Modica riprende oggi gli allenamenti in vista di gara2 dei quarti di finale play off del campionato di Serie A3 di pallavolo, in programma domenica pomeriggio alle 18 al “PalaRizza” contro la Rinascita Lagonegro.

In gara1, a Villa D’Agri, il sestetto di Waldo Kantor si è imposto in tre set; la “Distefano Band”, non vuole mollare di un centimetro, ma vuole giocarsi fino alla fine la possibilità di andare avanti in questi play off che i biancoazzurri si sono ampiamente meritati. La gara1 non è stata sicuramente la migliore prestazione fornita dall’Avimecc Modica, ma è anche da sottolineare che dall’altra parte della rete c’era una squadra completa in tutti i reparti e che al momento è la più in forma sia a livello fisico, sia a livello mentale.