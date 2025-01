Il Volley Modica prepara il match in trasferta sul campo del Lagonegro

Sport

Dopo la sconfitta in casa con Lecce al tie-break, c'è la necessità di ripartire con il piede giusto

Archiviata la sconfitta casalinga con Lecce, l’Avimecc Modica, da oggi è concentrata sulla difficile trasferta lucana di domenica prossima che vedrà i ragazzi di coach Enzo Distefano impegnati al palazzetto dello Sport di Villa D’Agri ospiti della Rinascita Lagonegro.

Un match molto difficile per Chillemi e compagni contro una delle squadre più quadrate del girone Blu del campionato di serie A3 e tra le più in forma del momento, che i biancoazzurri affronteranno con la massima determinazione e il dovuto rispetto dell’avversario che nella gara di andata al “PalaRizza” si arresero in quattro set.

A fare il punto sulla situazione dei “Galletti”, analizzando la partita con Lecce e proiettandosi alla trasferta di Lagonegro è il tecnico del sestetto modicano Enzo Distefano.