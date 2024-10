Il Volley Modica prepara l’esordio in campionato

Sport

La prima gara nel torneo di A3 è in programma tra una settimana in casa con Reggio Calabria

Completata la settima settimana di preparazione, l’Avimecc Volley Modica da domani inizierà il conto alla rovescia per il debutto in campionato. Domenica prossima alle 18, infatti, il sestetto capitanato da Stefano Chillemi esordirà nel campionato di serie A3 2024/2025 ospitando al “PalaRizza” la SportSpecialist Reggio Calabria già affrontata in pre season.

Coach Di Stefano e il suo staff sono soddisfatti del lavoro svolto e guardano con ottimismo alla nuova stagione che vedrà per il sesto anno consecutivo i “Galletti” ai nastri di partenza del campionato di Terza Serie.