Il Volley Modica prepara un’altra sfida in casa, stavolta arriva Sabaudia

Sport

Sono in palio punti playoff determinati per il prosieguo della stagione

Secondo turno casalingo consecutivo per l’Avimecc Modica di coach Enzo Distefano, che dopo aver battuto nettamente Campobasso nel turno precedente, domenica prossima con fischio d’inizio fissato per le 19, al “PalaRizza” riceverà la visita della Vydia Videx Sabaudia.

Quello contro il sestetto laziale è un vero e proprio scontro diretto per assicurarsi la migliore posizione nella griglia degli spareggi promozione, che in caso di successo i “Galletti” biancoazzurri centrerebbero matematicamente. Il sestetto caro al DG Luca Leocata, parte con tre punti di vantaggio in classifica e in caso di successo pieno scaverebbe un solco incolmabile per Sabaudia.

“Arriviamo alla partita con Sabaudia dopo una bella prestazione – spiega il vice allenatore Manuel Benassi – e non era così scontata, perchè Campobasso seppur fanalino di coda ha comunque investito su nuovi innesti di qualità, ma i ragazzi si sono comportati davvero bene e hanno avuto un approccio convincente al match. Ora è chiaro che dobbiamo confermare quella che è stata la prestazione di domenica scorsa, anche se troveremo un avversario diverso. Sabaudia è una squadra di tutto rispetto, che verrà a Modica per cercare di fare sua la partita, ma noi siamo preparati e ben coscienti di quello che ci aspetta e li affronteremo al meglio. Al di la che fatto che il successo potrebbe darci la matematica certezza di entrare nei play off – continua – noi viviamo di partita in partita, sappiamo che abbiamo tre punti di vantaggio su Sabaudia, quindi saremo noi a provare a imporre il nostro gioco in campo sia per migliorare la classifica, ma soprattutto per noi stessi. Domenica l’approccio alla gara– conclude Manuel Benassi – sarà importantissimo come lo è stato con Campobasso, voglia di fare e determinazione non possono mancare, ma siamo maturi e consapevoli che abbiamo le forze per affrontare un avversario tosto come Sabaudia e non solo e speriamo di ottenere quello per cui abbiamo lavorato per tutta la settimana”.

Tra i più in forma del gruppo biancoazzurro c’è sicuramente Francesco Barretta che contro Campobasso è stata tra i migliori in campo.