Il Volley Modica promuove Tomasi dal settore giovanile alla prima squadra

Il centrale completa il roster messo a disposizione di coach Distefano

Dal settore giovanile alla prima squadra. L’Avimecc Modica ha promosso Davide Tomasi (nella foto) in prima squadra e completa il roster a disposizione di coach Enzo Distefano che affronterà il prossimo campionato di serie A3.

Per il classe 2005, prodotto della “cantera” della formazione biancoazzurra il giusto premio per quanto ottenuto con la formazione giovanile dei “Galletti” che ha partecipato alle finali nazionali nella categoria under 19 e con la seconda squadra biancoazzurra con la quale ha vinto da protagonista i play off del campionato di serie D e quindi approdando in serie C.

Per il giovane centrale, quindi la possibilità di continuare a crescere a 360° seguendo i consigli dello staff tecnico e dei suoi compagni di squadra più esperti.