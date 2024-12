Il Volley Modica riprende la preparazione in vista della sfida casalinga con Gioia del Colle

Sport

Domenica in casa ultima gara del girone di andata

Riprende oggi la preparazione dell’Avimecc Modica in vista dell’ultima gara del girone di andata del girone Blu del campionato di Serie A3, che domenica pomeriggio vedrà i biancoazzurri della Contea impegnati al “PalaRizza” contro Gioia del Colle.

Il sestetto di coach Enzo Distefano è reduce dalla sconfitta con l’onore delle armi sul campo della capolista Sorrento, dove non è bastata la buona prova per portare a casa punti in classifica. Barretta e compagni, tuttavia, possono guardare con ottimismo al futuro perchè fatta eccezione per il secondo set sono rimasti sempre in partita riuscendo in diversi frangenti a creare difficoltà alla prima della classe che si è laureata campione d’inverno con un turno di anticipo.