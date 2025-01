Il Volley Modica sconfitto sul campo della Rinascita Lagonegro

Sport

I padroni di casa vincono in quattro set, nulla da fare per i "galletti"

Avimecc Modica a fasi alterne, la Rinascita Lagonegro resta sempre in partita e vince in quattro set

Rinascita Lagonegro 3

Avimecc Modica 1

Parziali: 25/15, 22/25, 25/19, 25/18

Rinascita Lagonegro: Panciocco 18, Pegoraro 9, Cantagalli 24, Tognoni 6, Fioretti, Amenante 11, Sperotto 1, Focosi 4, Fortunato (L1), n.e: Vindice (L2), Cosentino, Franza, Bonacchi, Parrini. All. Waldo Kantor

Avimecc Modica: Barretta 16, Raso, Capelli 4, Putini, Chillemi 15, Cipolloni Save, Buzzi 4, Matani 5, Padura Diaz 15, Nastasi (L1), n.e. Tomasi, Italia, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Arbitri: Davide Morgillo e Enrico Autuori

Sconfitta in quattro set per l’Avimecc Modica che si arrende in quattro set dopo due ore di gioco alla Rinascita Lagonegro.

Un successo meritato quello ottenuto dal sestetto di Waldo Kantor che è sceso in campo più determinato dei biancoazzurri di coach Enzo Distefano che hanno fornito una prova altalenante.

Approccio al match da dimenticare per i “Galletti” che dopo una parte iniziale in cui riescono a tenere il passo della formazione di casa (8/7) si vanno sciogliendo come neve al sole e a metà del primo segmento accusano un ritardo di 6 punti nel punteggio (16/10). Coach Distefano prova a mescolare le carte, ma Lagonegro resta sul pezzo e allunga fino al 21/12 che indirizza definitivamente il set d’apertura che i biancorossi di casa si aggiudicano con un facile 25/15 in 26′ di gioco che non ammette repliche.

Al cambio di campo il tecnico dei modicani catechizza a dovere i suoi atleti e alla ripresa del gioco arriva la reazione dei biancoazzurri. Barretta, Chillemi e Padura Diaz trovano continuità nelle conclusioni e l’inerzia della partita cambia padrone (5/8). Lagonegro prova a risalire la corrente, ma è ricacciata indietro dal sestetto della Contea che ribatte colpo su colpo (13/16). Chillemi e compagni entrano nel rettilineo finale del set con due punti di vantaggio (19/21) e riescono a chiudere la seconda frazione a loro favore in 35′ di gioco con il punteggio di 22/25 che rimette la sfida in parità.

Lagonegro non si scompone, Kantor da le giuste direttive ai suoi atleti che sono chiamati a una reazione. La partita torna a essere in equilibrio con i lucani che mettono il muso avanti nel punteggio (8/7), ma Modica resta in scia e a metà frazione fa sentire il fiato sul collo ai padroni di casa (16/15). Cantagalli e Panciocco fanno sentire il loro peso in attacco e il parziale di 5 – 3 in favore dei padroni di casa allarga la forbice dl punteggio (21/18). Con il parziale indirizzato dalla parte di rete giallorossa, Lagonegro allunga definitivamente e dopo 29′ di gioco chiude la frazione 25/19 e mette in cascina il primo dei tre punti in palio.