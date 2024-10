Il Volley Modica si arrende al tiebreak

Sport

Al PalaSiani arriva il primo punto della stagione per il sestetto di coach Distefano

L’Avimecc Modica lotta con tenacia e si arrende al tie break, al “PalaSiani” arriva il primo punto per i “Galletti”

Gaia Energy Napoli 3 – Avimecc Modica 2

Parziali: 27/25, 22/25, 25/17, 20/25, 15/10

Gaia Energy Napoli: Michele Starace 9, Simone Starace 17, Leone,Lugli 30, Sportelli, Giannotti 1, Lanciani 5, Martino 7, Ardito (L1), n.e: Saccone, Piscopo, Dotti, Volpe (L2). All. Sergio Calabrese; Ass: Eugenio Vaccaro

Avimecc Modica: Barretta 15, Raso 9, Capelli 13, Putini 4, Chillemi 12, Cipolloni, Buzzi 5, Matani 3, Nastasi (L1), n.e: Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass:Manuel Benassi

Arbitri: Giorgia Adamo di Roma e Luca Pescatore di Cerveteri

Sconfitta al tie break per l’Avimecc Modica che ieri al “PalaSiani” di Napoli si è arresa al quinto set dopo 2h 36′ ai padroni di casa della Gaia Energy.

Una sconfitta che fa raccogliere il primo punto della stagione ai biancoazzurri di coach Enzo Distefano che hanno avuto il merito di non arrendersi mai contro il sestetto napoletano che sospinto da un pubblico molto caloroso alla fine è riuscita a spuntarla incamerando i primi due punti stagionali.

Gara molto equilibrata tra due sestetti ben attrezzati che hanno giocato senza risparmio deliziando il pubblico sulle tribune.

Partita da subito in equilibrio con Modica che cerca di allungare (6/8) senza riuscirci. Si lotta su ogni pallone e a punto a punto. A metà frazione Napoli mette il muso avanti (16/15), ma i biancoazzurri della Contea non demordono e entrano nelle battute finali del parziale avanti di 1 (20/21). Napoli sospinto dal suo pubblico non demorde e alla fine riesca a spuntarla ai vantaggi (27/25) dopo 42′ di gioco.

Il secondo set è una fotocopia del precedente. Squadre che “sgomitano” per cercare di mettere sempre più pressione agli avversari, ma non riescono a scavare il solco decisivo (8/7). A metà frazione Modica con un break di 4/9 prova ad allungare. Napoli per la prima volta non riesce a tenere il passo di Barretta e compagni che mantengono un vantaggio che riescono a portare fino al 22/25 finale in 33′ che ristabilisce la parità in campo.

Napoli non ci sta e al cambio di campo, dopo una fase iniziale di set equilibrato (7/8), migliora la fase difensiva e alza il muro mettendo in difficoltà Modica che non riesce più a penetrare con continuità. I campani allora approfittano del momento di difficoltà dei modicani e allungano di 4 (16/12) a metà della frazione. Modica ha un passaggio a vuoto che permette a Lugli e a Simone Starace di mettere a terra palloni in serie, di allargare la forbice del punteggio in maniera definitiva (21/14) e di chiudere facilmente il set in 30′ con il punteggio di 25/17 e riportarsi avanti 2 – 1.

Modica non si arrende e dopo il cambio di campo riorganizza le idee e inizia nuovamente a giocare con solerzia. Le battute iniziali del 4 parziale sono sempre equilibratissime (7/8), ma Putini in regia innesca bene le bocche di fuoco modicane che piano piano allungano nel punteggio (13/16). Napoli fatica a trovare le contromisure e i biancoazzurri ne approfittano per mantenersi a distanza di sicurezza e a portare a casa il set con il punteggio di 20/25 31′, e rimandare ogni decisione al tie break.

Napoli sospinto dal calore del pubblico del “PalaSiani” torna a fare la voce grossa (5/3), mentre Modica prova a rimanere attaccato senza riuscire a ricucire lo strappo (10/7). Napoli entra nel rettilineo finale a + 3 (12/9) e poi piazza il break decisivo che vale il 15/10 in 20′ e il primo successo tra il tripudio del pubblico amico.