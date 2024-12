Il Volley Modica si arrende con l’onore delle armi a Sorrento

Sport

L’Avimecc Modica lotta con onore a Sorrento, la capolista Romeo vince in quattro set

Romeo Sorrento 3

Avimecc Modica 1

Parziali: 25/23, 25/17, 19/25, 25/22

Romeo Sorrento: Tulone 1, Wawrzynczyk 14, Ciampa, Pol 17, Patriarca 10, Baldi 20, Becchio, Gargiulo, Fortes 6, Russo (L1), n.e: Strummiello, Cremoni, Pontecorvo (L2), Filippelli. All. Nicola Esposito; Ass: Luca Buzzo

Avimecc Modica: Barretta 7, Capelli 18, Putini, Cipolloni Save, Buzzi 6, Italia, Matani 9, Padura Diaz 24, Nastasi (L1), n.e.: Raso, Pappalardo (L2), Chillemi, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi

Arbitri: Fabio Pasquali e Azzurra Marani

Sorrento – Si ferma al “PalaTigliana” di Sorrento la serie positiva dell’Avimecc Modica che dopo quattro vittorie consecutive si arrende in quattro set dopo due ore di gioco alla capolista Romeo Sorrento degli ex Calogero Tulone e Francesco Fortes (l’altro ex di turno dall’altra parte della rete e Daniele Buzzi).

Una sconfitta con l’onore delle armi per i biancoazzurri che nonostante la battuta d’arresto hanno giocato una buona gara al cospetto di una squadra completa e organizzata che sorretta dal calore del suo pubblico è riuscita a tenere alti i ritmi del gioco e a reagire quando i “Galletti” avevano trovato le contromisure.

Dopo una prima fase equilibrata del parziale di apertura, Sorrento prova a scappare (8/4), Modica va in difficoltà e non riesce a trovare le contromosse permettendo ai campani di allungare (16/11), quando Sorrento vede il traguardo vicino (21/15), Modica si ricompatta e ricuce quasi del tutto il gap, mettendo “paura” alla capolista che trova la forza per chiudere al fotofinish la prima frazione con il punteggio di 25/23 in 28′ di gioco.

Al cambio di campo Modica inizia bene e si porta avanti di 1 (7/8), ma Sorrento non si scompone e con un parziale di 9 – 3 a metà frazione è nuovamente avanti di 5 punti (16/11). Modica non riesce a risollevarsi e Sorrento per allungare di 1 (21/15). Questa volta, però, i padroni di casa rimangono sul pezzo e vincono facilmente il secondo set in 26′ con il punteggio di 25/17.

coach Distefano invita i suoi ragazzi a non mollare e di dimostrare le loro qualità e ritorno in campo la gara torna nuovamente in equilibrio. I biancoazzurri si portano avanti di 2 (6/8) e rimandano al mittente il tentativo di recuperare lo strappo dei padroni di casa. A metà del parziale Nastasi e compagni sono avanti di 3 (13/16) e con un break di 3 – 5 allungano fino al 16/21 indirizzando il parziale che alla fine vincono con merito in 30′ di gioco con un relativamente facile 19/25.

Sorrento non ci sta e nel quarto set prova subito a reagire. Modica resta in scia per la prima parte del parziale (8/7), ma la capolista vuole continuare la striscia positiva che dura da inizio stagione e cerca il break decisivo. A metà frazione per i “Galletti” i punti da recuperare sono 3 (16/13) che diventano 5 dopo il break di 5 – 3 che vale il 21/16 per i padroni di casa. Modica tira fuori le ultime energie emotive a disposizione e prova una clamorosa rimonta che si ferma sul più bello quando Sorrento, dopo 30′ di lotta mette a terra la palla del 25/22 che vale i tre punti e il titolo di campione d’inverno.