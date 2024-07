Il Volley Modica si assicura le prestazioni del giovane azzurro Lorenzo Cavasin

Sport

E' un opposto di talento di cui si dice un gran bene

L’Avimecc Modica continua a puntare sui giovani di talento per rafforzare il roster con il quale dovrà affrontare il campionato di Serie A3 di pallavolo edizione 2024/2025.

Mantenendo la linea intrapresa da qualche anno, infatti, la dirigenza modicana ha messo a segno un altro colpo, assicurandosi le prestazioni del talentuoso Lorenzo Cavasin (nella foto).

Classe 2004, Lorenzo Cavasin è un opposto alto 198 centimetri che nella stagione appena andata in archivio ha giocato in serie B con il Mercatò Alba. Per lui anche una stagione in Serie C con la Banca Alpi Marittime Cuneo.

“Siamo felici di continuare anche in questo volley – mercato a portare a Modica dei giovani di talento – spiega il presidente Ezio Aprile – alcuni dei quali sono nel giro delle varie nazionali. Lorenzo Cavasin – continua – è uno di questi giovani di cui si dice un gran bene e che siamo convinti possa darci una mano anche in serie A3, campionato che affronterà per la prima volta in carriera. Cavasin – conclude Ezio Aprile – come del resto Barretta, Pappalardo, Matani e Cipolloni sono atleti giovani e di prospettiva che crediamo ci permetteranno di essere competitivi in un campionato difficile, mantenendo la nostra ‘cultura’ di mettere in vetrina i giovani che ha sempre contraddistinto la Volley Modica”.

Cresciuto nelle giovanili del Sile Volley, Lorenzo Cavasin è entrato a far parte della Nazionale Italiana Sordi nel 2020 e nel 2021 ha partecipato al mondiale disputato a Chianciano in cui gli azzurri hanno conquistato la medaglia di bronzo battendo nella finalina la Francia. Nel 2022 ha preso parte alle Olimpiadi a Caxias de Soul in Brasile con il gradino più basso del podio finale. Bronzo anche a luglio 2023 a Karabuk in Turchia e lo scorso mese di giugno insieme agli azzurri ha conquistato la medaglia d’argento a Okinawa.