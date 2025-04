Il voto al Libero consorzio di Ragusa, Fratelli d’Italia deposita la propria lista

Politica

Moscato: "E' rappresentata una classe dirigente di spessore"

Fratelli d’Italia ha ufficialmente depositato – nella giornata di ieri – la lista dei candidati per le prossime elezioni provinciali, confermando l’impegno del partito a rappresentare con determinazione e competenza il territorio di Ragusa.

Giovanni Moscato (nella foto), coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, spiega: “Si tratta di una lista nata da una sintesi virtuosa delle anime territoriali del partito, frutto di un lavoro di squadra e di condivisione. Ringrazio l’onorevole Assenza e il senatore Sallemi per il loro prezioso contributo e per la presenza costante sul territorio ibleo”.

“La lista rappresenta una classe dirigente di spessore, con candidati espressione dell’intero territorio provinciale e che uniscono esperienza amministrativa e competenza. Tra questi, spiccano amministratori apprezzati, come il primo cittadino di Santa Croce, simbolo di una politica che lavora con risultati importanti all’interno dei Comuni. Seppur la nostra preferenza fosse per una elezione diretta da parte dei cittadini ci siamo adeguati al voto di secondo livello e abbiamo scelto candidati che sanno interpretare le esigenze del territorio e che sono pronti a lavorare per un progetto comune: sostenere una candidata presidente di alto livello come Maria Rita Schembari, una figura preparata e capace, aggiunge Moscato.

“Il sostegno unanime che ha incassato il sindaco Schembari – con l’appoggio dei sindaci di Ragusa, Modica e Scicli – è l’esemplificazione di un progetto ampio e condiviso di buon governo ed è la dimostrazione della bontà della candidatura della Schembari proposta al territorio” .

Conclude il coordinatore provinciale: “L’aggregazione del centrodestra e dei sindaci civici apre una nuova stagione politica in provincia. La serietà del nostro progetto e degli uomini e delle donne coinvolte rappresentano la migliore risposta alle polemiche sterili che sopravvengono da qualche altra parte”.

Elenco dei candidati: