Immacolata a Ragusa, i festeggiamenti nel vivo

Società

Domani i primi Vespri con la recita dell'atto di affidamento alla Vergine da parte del sindaco

I festeggiamenti a Ragusa in onore dell’Immacolata, regina e patrona di Sicilia, stanno per entrare nel vivo. Domani, infatti, è in programma uno dei momenti più attesi, quello della recita dell’atto di affidamento della città di Ragusa alla Vergine. Prima, però, alle 16, nella chiesa di San Francesco all’Immacolata, ci sarà la recita del Rosario e quindi le litanie cantate e il canto dello stellario. Alle 17 la santa messa animata dalla Schola cantorum diretta da Salvatore Tribastone, all’organo il maestro Luca Occhipinti. Alle 18 la tradizionale solenne celebrazione dei primi Vespri, presieduti dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa.